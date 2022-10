Dall'Inghilterra - Guardiola folgorato da Kvaratskhelia: piomba anche il Man City!

Così, dopo PSG e Real Madrid, c'è un altro top club che ha puntato il mirino in casa Napoli, sulla testa del numero 77.

TuttoNapoli.net

Anche il Manchester City piomba su Khvicha Kvaratskhelia. Stando a quanto riferito dal Sun, Pep Guardiola è rimasto folgorato dalle qualità mostrate dall'esterno georgiano nelle sue prime partite in Champions League. Così, dopo PSG e Real Madrid, c'è un altro top club che ha puntato il mirino in casa Napoli, sulla testa del numero 77. Da non escludere un tentativo serio nelle prossime finestre di mercato.