Dall'Inghilterra - Guardiola su Locatelli: il City punta il regista del Sassuolo

Sirene inglesi per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, riporta l’edizione odierna del The Telegraph, sarebbe entrato nel mirino del Manchester City a caccia di un sostituto di Fernandinho. Il brasiliano, si legge, dovrebbe rinnovare per un’altra stagione ma Pep Guardiola intanto si starebbe guardando intorno per trovare un elemento di valore per il suo reparto di mediana. Fra i pretendenti ci sarebbe anche l’italiano che in un'intervista odierna su L'Equipe ha aperto ad una esperienza all’estero. Il club emiliano lo valuta 40 milioni di euro anche se potrebbero accettare anche un pagamento rateizzato.