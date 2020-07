Dall'Inghilterra - Guardiola vuole Koulibaly al Man City: già pronta un'offerta importante, le cifre

Tra le pretendenti al cartellino di Kalidou Koulibaly c'è da tanto tempo anche il Manchester City. Dall'Inghilterra continuano a piovere conferme, raccontando che Pep Guardiola sarebbe pronto a offrire 75 milioni di euro al Napoli per il difensore senegalese. L'allenatore ex Barcellona vorrebbe far spese in Italia, visto che si sarebbe inserito anche per Lautaro Martinez, già in trattativa con l'Inter.