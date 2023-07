Dall'Inghilterra - Hojlund, lo United non demorde: altissima la richiesta dell'Atalanta

L'attaccante danese è in cima alla lista dei desideri dei Red Devils, stando a quanto riportato da Football Transfers.

Il Manchester United non molla la presa per Rasmus Hojlund. L'attaccante danese è in cima alla lista dei desideri dei Red Devils: stando a quanto riportato da Football Transfers il club inglese avrebbe già trovato l'accordo con l'entourage del giocatore, resta da capire quali saranno le richieste effettive da parte dell'Atalanta.

Per Hojlund servono almeno 70 milioni di euro - Il club bergamasco, però, non vuole assolutamente svendere il diamante grezzo (così soprannominato da Gasperini, ndr) del reparto offensivo. Per il classe 2003 serviranno almeno 60 milioni di sterline - si legge sul portale - circa 70 milioni di euro. Resta da capire se la compagine inglese riuscirà ad esaudire le richieste atalantine, magari con l'inserimento di eventuali bonus legati a presenze e gol.