Dall'Inghilterra: Hysaj con Messi, Ramos e Donnarumma tra la Top11 degli svincolati

Elseid Hysaj è ormai un ex calciatore del Napoli dato che il suo contratto è scaduto ieri. Potrebbe firmare a breve per la Lazio. In Inghilterra, intanto, il Daily Mail inserisce il suo nome nella top 11 di svincolati che comprende calciatori come Messi, Mata, Boateng Ramos e Donnarumma. C'è anche il terzino a destra.