Dall'Inghilterra - I soldi del Newcastle possono tentare Kvara, ma dipende dalla Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Newcastle tenta Khvicha Kvaratskhelia". L'indiscrezione di mercato arriva dall'Inghilterra, più precisamente da Football Insider, e inserisce anche i Magpies fra i top club europei interessati alla stella georgiana del Napoli. Il 22enne, già accostato al Real Madrid e al Manchester City in vista della stagione che verrà, "potrebbe aprire le porte ai bianconeri in caso di qualificazione alla prossima Champions League". Uno scenario tutto da confermare però in Italia, visto che De Laurentiis ha sempre detto di non essere intenzionato a lasciar partire il suo attaccante durante la prossima estate.