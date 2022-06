Dall'Inghilterra - il Brentford spinge per Hickey, sullo scozzese c'è anche il Napoli

Il Brentford si muove concretamente per Aaron Hickey, laterale mancino che si è messo in gran luce nel Bologna.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brentford si muove concretamente per Aaron Hickey, laterale mancino che si è messo in gran luce nel Bologna. Lo scrive il Daily Mail che spiega però come oltre alla scarsa voglia dei rossoblù di cedere il giocatore, i problemi principali riguardano la concorrenza: sullo scozzese infatti ci sono tanti big italiane ed estere, fra queste Napoli, Arsenal, Newcastle e Aston Villa.