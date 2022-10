Dall’Inghilterra - Il Chelsea cerca un attaccante: sulla lista c’è anche Osimhen

Il Chelsea sta valutando la possibilità di ingaggiare un nuovo attaccante la prossima estate.

Il Chelsea sta valutando la possibilità di ingaggiare un nuovo attaccante la prossima estate. Nonostante l’arrivo di Aubameyang dal Barcellona, i Blues non intendono fare affidamento su di lui come punta del futuro. Stesso discorso per Lukaku, con Potter che non ha in programma di reintegrare il belga in rosa dopo la scadenza del suo prestito all'Inter.

Al suo posto, come si legge sul portale inglese 90min, il Chelsea ha inviato i propri scout in tutto il mondo alla ricerca di un attaccante congeniale alle esigenze di Potter. Victor Osimhen ha attirato le attenzioni dei Blues e i report sul nigeriano sono stati brillanti.

Le alternative - Tuttavia su Osimhen, sotto contratto con il Napoli fino al 2025, c’è anche l’interesse del Bayern Monaco. Vista la forte concorrenza sull’attaccante azzurro, il Chelsea sta valutando più opzioni tra le quali Jonathan David del Lille, Dusan Vlahovic della Juventus (pista molto complicata), Christopher Nkunku del Lipsia e Leandro Trossard del Brighton.