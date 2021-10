Dall'Inghilterra: il Chelsea con due cessioni può dare l'assalto ad Insigne

Dopo aver acquistato Romelu Lukaku, il Chelsea guarda ancora in Italia per potenziare il suo attacco. La prossima estate, stando a quanto riportato dal Daily Mail, i Blues potrebbero lasciar partire Timo Werner e Hakim Ziyech, che reclamano più spazio. Dopodiché - si legge - ci sarebbe lo spazio per Lorenzo Insigne, in scadenza con il Napoli, finito sul taccuino di Marina Granovskaia, oltre che su quello dell'Arsenal già dall'estate scorsa.