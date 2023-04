Dall'Inghilterra: il Chelsea forte su Osimhen! Pronta l'offerta folle e c'è grande ottimismo

Il bomber nigeriano è l'obiettivo principale di Boehly per rinforzare il reparto avanzato e in estate sono pronte spese folli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea ha fiducia per Victor Osimhen. Come riporta il portale 90min, i Blues confidano di poter sbaragliare la concorrenza per l'attaccante del Napoli, a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il bomber nigeriano è l'obiettivo principale di Boehly per rinforzare il reparto avanzato e in estate sono pronte spese folli per provare a chiudere la trattativa. Su Osimhen è forte da tempo anche il pressing del Bayern Monaco.