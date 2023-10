Dall’Inghilterra - Il Chelsea prepara un maxi-investimento a gennaio: nel mirino c'è Osimhen

E, come raccontato in un articolo del The Guardian, nel mirino degli inglesi c'è un grande protagonista del nostro campionato quale Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono mesi, settimane di profonda trasformazione in casa Chelsea dopo un'estate che ha visto una quindicina di partenze di giocatori esperti che sono stati rimpiazzanti invece da giovanissimi. Pochettino, in questo momento storico, sta allenando una squadra di ragazzi in fase di sviluppo e, guardando a gennaio, nella sponda Blues di Londra c'è chi è convinto che per rinforzare il reparto d'attacco ci sarà bisogno di un ingente investimento.

E, come raccontato in un articolo del The Guardian, nel mirino degli inglesi c'è un grande protagonista del nostro campionato quale Victor Osimhen. Il capocannoniere della scorsa Serie A è il nome principe per elevare le prestazioni offensive del Chelsea, che non può aspettare troppo nel risalire la classifica di Premier League ed è pronto a un investimento pesante nel prossimo gennaio. Un'alternativa a Osimhen è rappresentata da Ivan Toney del Brentford, valutato comunque oltre 60 milioni di euro.