Dall'Inghilterra: "Il City ha inviato uno scout in Austria per Fabian"

Arrivano ultimi aggiornamenti sul fronte mercato per quanto riguarda il giocatore del Napoli, Fabian Ruiz, su cui ci sarebbe l'interesse del City di Guardiola. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico ''The Guardian'', il Manchester City, sta intensificando la ricerca su Fabián Ruiz e ha inviato uno scout alla partita di Champions League contro il Salisburgo per guardare lo spagnolo in azione. Il 23enne è stato nominato il miglior giocatore dell'Europeo Under 21 la scorsa estate con la Spagna che ha vinto il suo quinto titolo e sta impressionando in Serie A. Il City, tuttavia, deve affrontare la concorrenza per lo spagnolo di Barcellona e del Real Madrid.