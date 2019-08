Dall'Inghilterra: il Man United rinuncia all'affare Dybala: commissioni e stipendio troppo alti

Il Manchester United sembra intenzionato a mollare Paulo Dybala. Come riportato da Sky Sports, i Red Devils non sono convinti che che il calciatore voglia realmente trasferirsi all’Old Trafford. L’attaccante della Juventus, per cui si è parlato di un possibile scambio con Romelu Lukaku, ha anche avanzato richieste eccessive per quanto riguarda lo stipendio e le commissioni del suo agente. Per questo il Manchester United starebbe cercando altre opzioni sul mercato, il che complicherebbe lo scambio con i bianconeri.