Dall'Inghilterra: il Man Utd pensa a un obiettivo del Napoli come alternativa a Sancho

Il Manchester United sfoglia la margherita della alternative al grande obiettivo Jadon Sancho, talento offensivo di proprietà del Borussia Dortmund. Come riporta il Daily Mail, infatti, i Red Devils starebbero pensando in particolare a Leon Bailey, esterno d'attacco del Bayer Leverkusen che in passato è stato seguito anche da Roma e Napoli. Lo United, secondo il tabloid, potrebbe arrivare a offrire circa 45 milioni di euro nei prossimi giorni per il giamaicano classe '97.