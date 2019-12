Dall'Inghilterra - Il Napoli chiede il prestito di Torreira: l'Arsenal resiste e fissa il prezzo

Anche dall'Inghilterra arrivano conferme sull'interesse del Napoli per Lucas Torreira (23), centrocampista ex Sampdoria che all'Arsenal sta trovando poco spazio in questa stagione. Stando a quanto riferito dal Mirror, infatti, il club azzurro vorrebbe prima trattare l'opzione prestito, ma se dovesse trovare resistenze dai Gunners dovrà provare a spingersi fino ai 25 milioni per provare a prendere l'uruguayano già a gennaio.