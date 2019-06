Dall'Inghilterra - Il Napoli torna su Trippier: Ancelotti ha parlato col Tottenham

Il Napoli torna alla carica per Kieran Trippier. Secondo quanto riportato dal Mirror il tecnico degli azzurri Ancelotti avrebbe addirittura già parlato con il Tottenham per il terzino che piace tanto anche alla Juventus. Il club britannico sembra intenzionato a vendere il giocatore in caso di arrivo di un’offerta più che congrua al suo valore.