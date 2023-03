Dall’Inghilterra - Il Tottenham pensa al dopo Conte: nella lista di Paratici c’è anche Spalletti

Il Tottenham valuta diversi profili per sostituire Antonio Conte, che a fine stagione dovrebbe lasciare il club londinese.

Il Tottenham valuta diversi profili per sostituire Antonio Conte, che a fine stagione dovrebbe lasciare il club londinese. Secondo le informazioni riportate da The Athletic, il presidente Daniel Levy ha incaricato Fabio Paratici di occuparsi del possibile successore. In cima alla lista c’è Luis Enrique, che Paratici ammira da tempo, ma anche il tecnico dell’Eintracht Francoforte Oliver Glasner. Paratici - si legge - è anche un grande ammiratore di Ruben Amorim e del tecnico del Napoli Luciano Spalletti, che è sul punto di guidare gli azzurri allo Scudetto dopo 33 anni.