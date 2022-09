Dall’Inghilterra - Il Tottenham voleva Kim: Conte e Paratici pentiti del mancato acquisto

Il Tottenham in difesa ha poi preso Lenglet in prestito dal Barcellona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Retroscena di mercato dall’Inghilterra. Come rivelato dai colleghi di TBRfootball, il difensore del Napoli Kim Min-jae - prima dell’approdo in Italia - era finito fortemente nel mirino di alcuni club inglesi, tra cui il Tottenham. Paratici e Conte - si legge - si sarebbero già pentiti del mancato acquisto. Il Tottenham in difesa ha poi preso Lenglet in prestito dal Barcellona.