Dall'Inghilterra insistono: "Il Liverpool sta pensando a Maksimovic"

Il Liverpool cerca un difensore sul mercato per sopperire alle assenze di Van Dijk e Joe Gomez. Come riporta il Daily Mail, tra i nomi monitorati dai Reds ci sarebbero anche due italiani: Mateo Musacchio del Milan e Nikola Maksimovic del Napoli. Due profili che mister Klopp e il suo staff stanno valutando come possibili rinforzi di questa campagna acquisti invernale.