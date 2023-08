Dall'Inghilterra, Jacomuzzi: "Kilman? Il problema sono i procuratori..."

L'operatore di mercato Carlo Jacomuzzi è intervenuto a Marte Sport Live

L'operatore di mercato Carlo Jacomuzzi è intervenuto a Marte Sport Live: "Il Napoli? Ho tanti ricordi, bellissimi. Vedere tante persone che entravano allo stadio era meraviglioso, anche se ogni tanto guardando il vecchio San Paolo, con tutta quella gente, mi faceva temere per la sicurezza...

Il Napoli era bellissimo da vedere poi, c'erano Diego e Careca. Come andrà a finire la storia Osimhen? De Laurentiis è una persona molto intelligente, farà il contratto che andrà fatto per proteggere il Napoli ed il giocatore, per affrontare campionato e Champions, che si prepara ad essere un palcoscenico fantastico e Osimhen sarà la punta di diamante del Napoli e del nostro calcio. Chi consiglierei come sostituto di Kim? Sinceramente dico Kilman. Il problema, però, è che ci sono i procuratori, che contano ormai più delle società, ormai decidono tutto loro".