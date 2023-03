Dall'Inghilterra, Jacomuzzi: "Osimhen perfetto per la Premier, Lobotka avrebbe una difficoltà"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente dell'AssoOsservatori

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente dell'AssoOsservatori ed ex direttore sportivo del Napoli: "La Premier su Lobotka e Osimhen? Farebbero la differenza anche lì, forse solo lo slovacco dovrebbe lavorare più sull'immediatezza del proprio gioco. Osimhen non avrà alcuna difficoltà ad adattarsi in un calcio come quello inglese ed in Premier le sue doti sarebbero ancora più esaltate, visto che lì i difensori non sono forti come da noi. Non è mai facile resistere a certe cifre, non conviene a nessuno trattenere un calciatore scontento. Abbiamo degli esempi chiari dal passato. La stagione è decisa da momenti, ora viene tutto facile agli azzurri ed è facile trattenere i campioni quando sei al primo posto in classifica.