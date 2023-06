Dall’Inghilterra - Jorginho può riabbracciare Sarri alla Lazio: su di lui anche Napoli e Milan

Jorginho può tornare in Serie A e sbarcare alla Lazio dove riabbraccerebbe Maurizio Sarri dopo l’esperienza al Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Jorginho può tornare in Serie A e sbarcare alla Lazio dove riabbraccerebbe Maurizio Sarri dopo l’esperienza al Napoli. Il portale inglese 90min e il quotidiano The Sun evidenziano come l'Arsenal ascolterà offerte per il regista. Lui e Xhaka sono sulla lista delle uscite.

Con questi soldi i Gunners andrebbero sui due obiettivi per la mediana: Rice del West Ham e Caicedo del Brighton. La cosa certa è che la Lazio segue Jorginho e sogna il suo ritorno in Italia per alzare il tasso tecnico della rosa in vista della prossima Champions League. Secondo i media inglesi ci sono anche altre due squadre italiane: il Napoli e il Milan seguono il campione d'Europa, ma i biancocelesti possono contare sulla carta Sarri.