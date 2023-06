Dall’Inghilterra - Kim-Bayern Monaco, l’accordo è vicino: le ultime

Kim Min-jae si avvicina al Bayern Monaco. L’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano fornisce su Twitter le ultime sulla trattativa: “Il Bayern ha presentato il proprio progetto a Kim Min-jae questa settimana e l'accordo tra le parti è ormai vicino. Kim è tentato dal Bayern e i colloqui si stanno intensificando. Il Manchester United rimane interessato ma la trattativa non è mai stata chiusa. Clausola rescissoria è attivabile a luglio”.

🚨 Understand Bayern have presented their project to Kim Min-jae this week and the agreement on personal terms is now close. #FCBayern



Kim, tempted by Bayern as talks are now advancing fast.



Man United remain interested but it was never done.



Release clause available in July.