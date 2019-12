Dall'Inghilterra - Koulibaly, Arsenal e Man United ci provano: ADL abbassa il prezzo

Sta per finire l'anno e sta per cominciare il calciomercato. E, come al solito, tornano prepotenti i rumors di una possibile partenza di Kalidou Koulibaly. Secondo i tabloid inglesi Daily Star e Daily Mirror, infatti, il centrale azzurro avrebbe chiesto di lasciare la Serie A e per gennaio ci sarebbero Manchester United e Arsenal sulle sue tracce. Dal canto suo, il Napoli non vorrebbe lasciarlo partire, ma De Laurentiis avrebbe calato le richieste economiche fino a 65 milioni.