Dall'Inghilterra - Koulibaly nel mirino del Liverpool: prima offerta 'informale'

Secondo quanto riferito dal Daily Express, il Liverpool avrebbe fatto un'offerta per Kalidou Koulibaly in vista del prossimo mercato estivo. Il club inglese avrebbe avanzato al Napoli un'offerta 'informale' di 34,2 milioni di sterline, circa 40mln di euro. Jurgen Klopp vede nel difensore azzurro il partner ideale di Virgil van Dijk per la retroguardia dei Reds. Su Koulibaly c'è anche l'interesse di un altro club di Premier League, il Manchester United.