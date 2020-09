Dall'Inghilterra - Koulibaly, pronta la nuova offerta del City: inglesi fiduciosi

Il Manchester City sta preparando una seconda offerta per Kalidou Koulibaly, a riportarlo è il quotidiano inglese The Guardian. La prima offerta del City, circa 60 milioni di euro bonus inclusi, è stata di 15mln di euro inferiore alla valutazione del Napoli, ma nei prossimi giorni il club della Premier spera di poter trovare un compromesso con un'offerta migliore. Il rapporto tra i due club non è buono a seguito degli eventi dell'estate 2018, quando Jorginho in procinto di passare al City si trasferì al Chelsea di Maurizio Sarri. L'agente di Koulibaly, Fali Ramadani, sta lavorando dietro le quinte per migliorare i rapporti tra i due club e c'è tra la dirigenza inglese una crescente fiducia che alla fine un accordo possa essere raggiunto. Koulibaly sarebbe il terzo grande acquisto dell'estate del City dopo gli arrivi di Nathan Aké per 41 milioni di sterline dal Bournemouth e l'esterno Ferran Torres dal Valencia per 24,5 milioni di sterline.