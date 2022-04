Dall’Inghilterra - L’Arsenal cerca un attaccante: non solo Osimhen, nel mirino anche Abraham

La Roma non intende cedere il suo gioiello, anche perché sa che nel 2023 il Chelsea può riprenderlo per 80 milioni.

Il Daily Star rilancia ancora il nome di Tammy Abraham per l'Arsenal, che con le vittorie su Chelsea e Manchester United si è rilanciata in modo importante per un posto in Champions League: se Arteta arriverà in Champions, pronta un’offerta da 60 milioni per il centravanti della Roma. Detto che la qualificazione è da conquistare, la Roma non intende cedere il suo gioiello, anche perché sa che nel 2023 il Chelsea può riprenderlo per 80 milioni. Oltre al centravanti della Roma, dall'Inghilterra hanno fatto sapere questa mattina che anche Victor Osimhen è in cima alla lista dei Gunners.