Dall'Inghilterra: l'Arsenal ha scelto Arteta, a breve l'annuncio! Possibili novità su Torreira-Napoli

Mikel Arteta potrebbe sedersi sulla panchina dell'Arsenal già questo sabato, nella sfida contro l'Everton (che annuncerà presto Carlo Ancelotti). Questa è la speranza dei Gunners, in attesa che l'assistente di Guardiola comunichi le proprie intenzioni già al termine della sfida di Carabao Cup di questa sera, che vedrà il Manchester City affrontare l'Oxford. Guardiola e la dirigenza si augurano che lo spagnolo resti al suo posto, ma l'offerta dei londinesi è troppo allettante. Entro domani, riporta Sky Sports, dovrebbe arrivare una comunicazione.

Dopo l'ufficialità si potranno avere idee più chiare sul destino di Lucas Torreira, centrocampista dei Gunners che tanto piace al Napoli. In poco tempo il neo tecnico degli inglesi si esprimerà sul calciatore per capire se potrà tornare ad essere prezioso per la sua squadra o se potranno esserci i presupposti per una cessione a gennaio.