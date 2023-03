Dall'Inghilterra - L'Arsenal insidia il Manchester United per arrivare a Osimhen

Nelle scorse ore Victor Osimhen è tornato a parlare di Premier League

Nelle scorse ore Victor Osimhen è tornato a parlare di Premier League, intervistato come miglior straniero in Italia, e proprio in Inghilterra potrebbe essere il futuro dell'attaccante del Napoli. Una delle squadre più interessate in assoluto è il Manchester United, ma nella corsa si sta inserendo anche l'Arsenal, come riporta il Mirror.