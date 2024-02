Dall'Inghilterra - L’Arsenal sfida il Chelsea nella corsa a Osimhen: cifre e dettagli

Nella corsa a Victor Osimhen non c'è solo il Chelsea ma anche l'Arsenal

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta il quotidiano britannico Mirror, nella corsa a Victor Osimhen non c'è solo il Chelsea ma anche l'Arsenal. I Blues rimangono i principali favoriti per aggiudicarsi il bomber nigeriano: è infatti chiara la disposizione a pareggiare la cifra della clausola rescissoria che si aggira intorno ai 110 milioni di euro.

A fare concorrenza ci sono però i Gunners, già dalla scorsa estate in cerca di un attaccante che non è arrivato per motivi legati al Fair Play Finanziario. I dirigenti del club avevano mostrato interesse per Osimhen già nel 2022, ed ora sembra tra i primi nomi nella lista dei preferiti insieme a Ivan Toney del Brentford.

Ricordiamo che Osimhen ha firmato un nuovo contratto con il Napoli fino al 2026 a dicembre, ma l'accordo è stato siglato per rispetto nei confronti di Aurelio De Laurentiis e garantirà agli azzurri una cifra premium per finanziare una ricostruzione tanto necessaria. Infatti, come annunciato sia dal patron azzurro che dallo stesso giocatore, a giugno sarà addio.