Dall’Inghilterra - L’Arsenal si defila per Vlahovic: ora l’obiettivo è Osimhen

Secondo quanto riportato oggi dal Sun, l'Arsenal starebbe cambiando i propri obiettivi per quanto riguarda il nuovo attaccante. L'interesse per Dusan Vlahovic, nato ai tempi in cui il serbo era alla Fiorentina e continuato anche dopo il suo passaggio alla Juventus, sembra essere scemato e adesso i Gunners stanno puntando ad un nuovo profilo, sempre in Serie A. Nel mirino di Arteta sarebbe finito infatti Victor Osimhen, che sta facendo faville con il Napoli e in una recente intervista ha dichiarato che la Premier per lui rappresenterebbe un sogno.