Dall'Inghilterra - L'Arsenal tifa per l'esonero di Ancelotti: lo vuole subito a Londra

Il principale obiettivo dell'Arsenal per la panchina, stando a quanto riferito dal tabloid britannico Daily Express, sarebbe Carlo Ancelotti. Dopo l'esonero di Unai Emery, i Gunners sono alla ricerca di un nuovo allenatore e ora starebbero tifando per l'esonero del tecnico reggiano da parte del Napoli. Nel caso in cui De Laurentiis dovesse decidere di farne a meno, infatti, da Londra sarebbero pronti a mettergli la squadra in mano subito.

SPUNTA UNA CLAUSOLA - Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere che il contratto di Ancelotti scade a giugno del 2021 ma entro il 31 maggio il Napoli vanta un diritto opzionale irrevocabile di recesso che prevede il pagamento di una penale pari a 500mila euro. Ma ora la mente è a Udine. Invocando una reazione.