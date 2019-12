Dall'Inghilterra - L'Everton ci prova per Ibrahimovic. Contatto con Mino Raiola

Nelle scorse ore era emersa per il futuro di Zlatan Ibrahimovic una pista legata alla Premier League. Una pista per la quale non si sapeva quale fosse il club di riferimento. Un punto interrogativo, questo, sciolto dal Liverpool Echo che riporta di un contatto fra l'Everton e il manager dello svedese Mino Raiola. Per adesso quella legata ai Toffees rimane solo un'ipotesi alternativa a quella che appare la direttrice principale ovvero quella che porta al ritorno dell'ex Galaxy al Milan.