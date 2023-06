Dall'Inghilterra - La Juventus sta per nominare Giuntoli come nuovo dirigente

Fabrizio Romano, esperto di mercato, scrive sui social: "La Juventus sta finalmente chiudendo l'affare per nominare Cristiano Giuntoli come regista: lascia il Napoli dopo aver vinto il titolo di Serie A, ora pronto per il nuovo capitolo della Juventus. Entra in vigore l'accordo tra Giuntoli e il Napoli per la risoluzione del contratto".

Juventus are finally closing in on deal to appoint Cristiano Giuntoli as director — he’s leaving Napoli after winning Serie A title, now set for Juventus new chapter ️️ #Juventus



The agreement between Giuntoli and Napoli on contract termination is now in place. pic.twitter.com/b6bZPIXOvC