Dall'Inghilterra: "Lampard ha parlato con Mertens, è sicuro di averlo a parametro zero al Chelsea"

Non solo Inter, Roma, Juventus e Liverpool, su Dries Mertens è tornato con forza anche il Chelsea. Secondo quanto riporta infatti il Daily Mail, dopo il tentativo concreto dello scorso gennaio, i Blues avrebbero lanciato una nuova importante offensiva all'attaccante belga, attualmente in scadenza di contratto col Napoli. Mister Lampard - sostiene il tabloid - ha già parlato personalmente col giocatore e spera di poterlo convincere a trasferirsi a Stamford Bridge a parametro zero per vivere una nuova avventura in Premier dalla prossima stagione.