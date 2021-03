Dall'Inghilterra - Liverpool, Klopp ci riprova: chiesto Koulibaly per l'estate

Lo avrebbe voluto con sé già quest'anno e ora, in vista del prossimo, ci riprova. Klopp ha chiesto al Liverpool l'acquisto di Kalidou Koulibaly. Lo si legge su Mirror, quotidiano inglese. Serve un altro centrale forte alla formazione inglese. In estate i colpi giovani non sono stati fortunati e quindi i Reds si sono accorti che ne serve un altro, di difensore, per migliorare il reparto. Il primo nome è quello del centrale senegalese di proprietà del Napoli.