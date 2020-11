Dall'Inghilterra - Liverpool non prenderà un big a gennaio: Koulibaly da escludere

Malgrado i gravi infortuni occorsi a Gomez e van Dijk, il Liverpool non farà un grande investimento per il difensore centrale già a gennaio. A scriverlo è The Athletic, secondo cui sarebbe da depennare per costi il nome di Kalidou Koulibaly. La volontà di Jurgen Klopp sarebbe quella di puntare sui giovani già a sua disposizione, oltre a Matip e alla possibilità di adattare Fabinho.