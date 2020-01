Dall'Inghilterra - Llorente tentato dall'ipotesi ritorno al Tottenham

Non solo mercato in entrata, ma anche in uscita: Fernando Llorente, con l'avvento di Gennaro Gattuso non sta trovando molto spazio e e il club avrebbe aperto alla partenza in prestito. Lo spagnolo, secondo informazioni riportate dal britannico 'Daily Star', sarebbe tentato dall'ipotesi di tornare a Londra, sponda Tottenham. La squadra di Mourinho sta guardando in Serie A e dopo le tante voci sul milanista Piatek potrebbe alla fine puntare sull'usato sicuro.