Dall'Inghilterra - Lozano, futuro in Premier? Ci pensano due big inglesi

TuttoNapoli.net

Tra i giocatori più in forma di questo Napoli, elemento costante del tridente di Spalletti, c'è Hirving Lozano. Secondo quanto riporta il quotidiano The Sun, l'esterno destro messicano è particolarmente apprezzato in quel di Londra, dove avrebbero messo gli occhi su di lui in vista di giugno sia l'Arsenal che il Chelsea.