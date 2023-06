Dall’Inghilterra - Luis Enrique, niente Tottenham? Prescelto per la panchina è un altro

Il Tottenham sembra aver virato decisamente su Ange Postecoglou.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tottenham sembra aver virato decisamente su Ange Postecoglou. Sarà il tecnico del Celtic, molto probabilmente, il nuovo allenatore degli Spurs: come riporta The Daily Record, Il super agente Frank Trimboli - stretto confidente del presidente Daniel Levy – è stato a Glasgow lo scorso fine settimana come ospite alla festa per il titolo del club.

Trimboli ha svolto un ruolo chiave nel convincere Daniel Levy a rivolgere la sua attenzione sull'australiano dopo una serie di tentativi falliti per nominare un nuovo manager.