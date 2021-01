Dall’Inghilterra - Maksimovic nel mirino del Tottenham: il Napoli vuole 9 mln

Dall'Inghilterra si vocifera di un interessamento del Tottenham per Maksimovic. Secondo quanto riferito da Football London, gli Spurs di Mourinho hanno messo nel mirino il difensore serbo del Napoli Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto a fine stagione. La società inglese pare disposta ad assecondare le richieste economiche del difensore azzurro, il Napoli chiede almeno 9 milioni per lasciarlo partire.