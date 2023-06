Dall’Inghilterra - Man United, il primo obiettivo non è Osimhen: pronti 100mln per Kane

Il Manchester United non molla Harry Kane: i Red Devils avrebbero chiesto al calciatore di forzare la cessione

Il Manchester United non molla Harry Kane: come informa il The Sun, i Red Devils avrebbero chiesto al calciatore di forzare la cessione e sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 100 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante inglese.