Dall’Inghilterra - Man United, niente Osimhen? Pronta maxi offerta per un altro bomber

"I dolori del giovane Harry Kane", tormentato dall'ennesima stagione fallimentare del Tottenham, potrebbero finalmente finire.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"I dolori del giovane Harry Kane", tormentato dall'ennesima stagione fallimentare del Tottenham, potrebbero finalmente finire. Come riporta The Telegraph, il capitano della Nazionale inglese ha la possibilità di dare una svolta a una carriera priva di soddisfazioni, con una bacheca tristemente vuota: il Manchester United è pronto ad effettuare un'offerta da 92 milioni di euro per portare il bomber alla corte di ten Hag. Una cifra che sarebbe irrinunciabile per i londinesi, visto che il contratto di Kane scadrà il 30 giugno 2024.