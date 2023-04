Dall'Inghilterra - Man United prepara offerta per Osimhen, ma non basterà per convincere ADL

Il centravanti è la priorità di mercato del Manchester United. Nuovi rumors dall'Inghilterra tornano ad accostato Victor Osimhen ai Red Devils

Il centravanti è la priorità di mercato del Manchester United. Nuovi rumors dall'Inghilterra tornano ad accostato Victor Osimhen ai Red Devils, che sarebbero pronti a investire 85 milioni di sterline, oltre 96 milioni di euro, per regalarlo a ten Hag la prossima estate. ESPN però scrive che ce ne vorranno almeno 100 per convincere il Napoli a cederlo. L'ex Lille sarebbe nella short-list degli inglesi per l'attacco insieme a Harry Kane.