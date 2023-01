Dall'Inghilterra - Man United, Ten Hag preferisce Osimhen a Kane

Ancora voci sul futuro di Victor Osimhen provenienti dall'Inghilterra.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora voci sul futuro di Victor Osimhen provenienti dall'Inghilterra. Dopo i rumors sull'interessamento da parte del Manchester United per il centravanti azzurro, si aggiunge il quotidiano britannico The Telegraph, che parlando di un probabile addio al Tottenham per il prossimo anno di Harry Kane, si dice certo di una cosa: "Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, preferisce Osimhen ad Harry Kane".