Dall'Inghilterra - Man Utd molla Osimhen: tutto su Kane per l'attacco

Il Manchester United ha deciso: tutto su Harry Kane per la prossima stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Manchester United ha deciso: tutto su Harry Kane per la prossima stagione. Secondo il 'Daily Mail', la squadra guidata da Erik ten Hag sta già iniziando a esplorare diverse opzioni per rafforzare l'attacco. Il primo obiettivo è il bomber del Tottenham, ma non mancano le alternative come Osimhen, Hojlund, Gonçalo Ramos e Kolo Muani.