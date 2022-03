Dall'Inghilterra - Man Utd su Osimhen per sostituire Ronaldo, ma ADL spara alto

Il Manchester United vuole Victor Osimhen e non fa nulla per nasconderlo. Dall'Inghilterra arrivano nuove conferme

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Manchester United vuole Victor Osimhen e non fa nulla per nasconderlo. Dall'Inghilterra arrivano nuove conferme, secondo il Sun i Red Devils starebbero pensando al bomber nigeriano per sostituire Ronaldo, dato che il rapporto tra CR7 e il tecnico Rangnick non è tra i migliori. De Laurentiis per cedere Osimhen, individuato dalla società inglese per età e qualità, chiede almeno cento milioni di euro, cifra 'proibitiva' per lo United. Ma l'interesse per il calciatore resiste.