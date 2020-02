Dall'Inghilterra - Mertens, niente rinnovo: tre big inglesi alla finestra

La storia tra Dries Mertens ed il Napoli continua a vivere una situazione di instabilità, con il futuro del giocatore azzurro che resta avvolto nel mistero. Dopo l'interesse del Chelsea nella scorsa finestra di mercato, sembra essere ancora viva la possibilità di vedere Mertens in Premier nel prossimo futuro.

L'attaccante belga, riporta il Daily Mail, non dovrebbe firmare il rinnovo del contratto con il club di De Laurentiis e tante squadre, soprattutto inglesi, fiutano la possibilità di mettere a segno un gran colpo a parametro zero. In particolare, Arsenal, Chelsea e Manchester United sarebbero interessate all'ex PSV, che a 32 anni può ancora dire molto.