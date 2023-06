Dall'Inghilterra - Milan-Newcastle, accordo vicino per Tonali: sul piatto 70mln!

Secondo quanto riportato dal The Athletic, il Newcastle è vicino a un accordo con il club rossonero.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Arrivano novità direttamente dall'Inghilterra sul calciomercato del Milan, riguardanti il futuro di Sandro Tonali. Secondo quanto riportato dal The Athletic, il Newcastle è vicino a un accordo con il club rossonero per ingaggiare il nazionale italiano per una cifra di circa 70 milioni di euro dopo i colloqui postivi di oggi.

Il Newcastle, nella giornata di ieri, aveva messo sul piatto circa 50 milioni di euro, ma ha poi alzato la posta, per arrivare in tempi rapidi a quella che potrebbe essere la fumata bianca. La situazione è progredita dopo le trattative dal vivo di oggi e la speranza dei Magpies è quella di riuscire a chiudere la trattativa in poco tempo, anche se non è da sottovalutare il fatto che il centrocampista sia in questi giorni impegnato nell'Europeo Under 21 in Georgia e Romania.