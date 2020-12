Dall'Inghilterra - Milik torna nel mirino del Tottenham

Il Tottenham di Jose Mourinho vuole rinforzarsi a gennaio, il tecnico portoghese ha quattro obiettivi in mente per la prossima finestra di mercato. Secondo il Daily Express tra i nomi richiesti dal tecnico degli Spurs per cercare di vincere il campionato ci sarebbe, oltre a Rudiger, Skriniar e Dybala, anche Arkadiusz Milik. Vista la vicina scadenza del contratto del polacco, il Napoli ha ridotto le pretese per la cessione di Milik, scendendo fino a 15 milioni. Il club inglese ci aveva provato anche quest'estate, ora col prezzo calato di molto, potrebbe essere invogliato a tornare alla carica per l'attaccante.